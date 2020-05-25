 بايرن ميونخ يفتقد جهود تياجو في مواجهة بوروسيا دورتموند - بوابة الشروق
الإثنين 25 مايو 2020 3:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

بايرن ميونخ يفتقد جهود تياجو في مواجهة بوروسيا دورتموند

د ب أ
نشر فى : الإثنين 25 مايو 2020 - 3:04 م | آخر تحديث : الإثنين 25 مايو 2020 - 3:04 م

تأكد اليوم الاثنين غياب لاعب خط الوسط تياجو عن صفوف بايرن ميونخ في مباراة القمة المقررة غدا الثلاثاء أمام مضيفه بوروسيا دورتموند في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

ولم يشارك الإسباني تياجو في التدريبات اليوم الاثنين كما غاب عن صفوف الفريق في مباراته أمام آينتراخت فرانكفورت أمس الأول السبت، بسبب مشكلة في العضلة الضامة.

وقال هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ :"لسوء الحظ، استبعد (تياجو) من هذه المباراة. أما سر تشكيلة بايرن، فأحب أن أحتفظ به."

أما الأنباء السارة لبايرن ميونخ فتمثلت في إعلان فليك أن المدافع جيروم بواتينج سيكون لائقا للمشاركة وأن الفريق لن يفتقد جهود لاعبين أخرين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك