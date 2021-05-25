المنيا تختتم عرض مسرحية ولاد البلد بمشاركة أسر الشهداء والمصابين

اختتمت محافظة المنيا العرض المسرحي "ولاد البلد"، بمسرح ديوان عام المحافظة، حيث شهد ختام العرض عدد من أسر شهداء ومصابي محافظة المنيا.

جاء ذلك في إطار التعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة المنيا والمجلس القومي لأسر الشهداء بهدف تقديم برنامج ترفيهي وتثقيفي لأسر الشهداء والمصابين، وتنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء أشرف الخطيب أمين عام المجلس القومي لأسر الشهداء، وذلك للمساهمة في تنظيم العديد من المجالات الترفيهية والتثقيفية، ونشر الوعي الثقافي وتعظيم دور الفن وخاصة المسرح كأحد وسائل القوي الناعمة لنشر الثقافة.

وأكد المحافظ أهمية الفن، وبخاصة المسرح، والفكر التنويري، لتنمية الوعي لدى الشباب والمساهمة في توضيح الحقائق، موضحًا أهمية الفنون بأنواعها في ترسيخ الوعي، والثقافة والمعرفة لدى المواطنين وبخاصة النشء، لخلق جيل جديد قادر على محاربة التطرف الفكري بكافة أشكاله، ومواجهة الإرهاب، مشيراً الى أن المحافظة تقدم الدعم الكامل، لخطة وزارة الثقافة لمكافحة الفكر المتطرف.

وتناول العرض المسرحي، العديد من القضايا الهامة منها تضحيات الجيش والشرطة على الحدود وداخل الوطن والهجرة غير الشرعية، في قالب كوميدي ساخر، العرض من بطولة نخبة من الفنانين الشباب، ومن إخراج الفنان محمد الشرقاوي.