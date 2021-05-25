إصابة 6 أشخاص في انفجارين متتاليين شمالي كابول

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان، إصابة 6 أشخاص، بينهم 3 مدنيين و3 من جنود الجيش، في انفجارين متتاليين في مقاطعة القراباج شمالي العاصمة كابول.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الثلاثاء عن حاكم المقاطعة، محمد حنيف صديقي، قوله إن الإنفجار الأول وقع بواسطة عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق واستهدف مركبة للجيش، بينما وقع الانفجار الثاني في نفس المنطقة بعد دقائق من الانفجار الأول.

وأضاف أن 3 مدنيين بينهم طفل و3 من أفراد الجيش أصيبوا في الانفجار، فيما لم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الانفجار.