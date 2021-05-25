مقتل 3 متظاهرين عراقيين في ساحة التحرير

كشف الدكتور علي البياتي عضو مجلس مفوضية حقوق الإنسان في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، النقاب عن أن 3 من المتظاهرين قتلوا وأصيب العشرات خلال المصادمات التي رافقت المظاهرات الاحتجاجية في ساحة التحرير وسط بغداد.

وقال البياتي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية، إن "عدد الشهداء وصل إلى ثلاثة لغاية الآن وعشرات المصابين حالة عدد منهم خطيرة من جراء استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين".

وأضاف أنه تم حرق بعض الآليات التابعة للقوات الأمنية وتم تفريق المتظاهرين بالقوة.

وقال شهود عيان،إن من المصابين عناصر من القوات الأمنية، وأضافوا أن قوات الأمنية تسيطر الآن على ساحة التحرير بعد إخراج المتظاهرين بالقوة ومطاردتهم.

وأوضحوا أن القوات الأمنية تنتشر الآن بشكل كثيف في الشوارع والطرقات المؤدية إلى ساحة التحرير لمنع عودة المتظاهرين إليها.

ويطالب المتظاهرون بالكشف عن الجماعات التي تقف وراء قتل النشطاء المدنيين في العراق.