لافروف يبحث مع نظيره البيلاروسي واقعة طائرة ريان إير

أفاد المركز الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسة، بأن وزير الخارجية فلاديمير ماكي، بحث هاتفيا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، واقعة طائرة "ريان إير"، التي تم إجبارها على الهبوط في بيلاروس، وما أعقب هذا الإجراء من إلقاء القبض على معارض كان على متنها.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن المركز القول إن الوزيرين شددا على ضرورة إجراء تحقيق موضوعي في الواقعة.

وأضاف المركز في بيان: "لقد تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن الوضع حول حادثة طائرة ريان إير، وشددا على ضرورة إجراء تحقيق شامل وموضوعي من قبل هيئات مختصة".

وخلال الاتصال، أكد ماكي مرة أخرى التزام بلاده بالشفافية الكاملة والاستعداد للتعاون المفتوح مع الجهات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تزويدها بكل المعلومات الموثوقة الضرورية.