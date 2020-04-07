ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1ر0 % مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 1ر33 مليون، حتى الساعة 0333 مساء بتوقيت نيويورك، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتطابقت الزيادة الوطنية في الحالات مع متوسط الزيادة اليومية البالغ 1ر0 % المسجل خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 78ر3 مليون حالة، دون تغيير يذكر عن نفس الوقت أمس.

وشهدت ولاية فرجينيا الغربية زيادة بنسبة 4ر0 % في عدد حالات الإصابة مقارنة بالوقت نفسه أمس، ليصل العدد الإجمالي إلى 160354 حالة

وشهدت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 33 شخصا.