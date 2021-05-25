شركة أسلحة تشيكية تشتري شركة كولت الأمريكية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة صناعة الأسلحة التشيكية "سي.زد-جروب" اليوم الاثنين اتمام إجراءات الاستحواذ على منافستها الأمريكية كولت بعد موافقة سلطات حماية المنافسة في الولايات المتحدة وكندا عليها.

كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الشركة التشيكية دفعت 180 مليون يورو (6ر218 مليون دولار) نقدا إلى جانب ما يصل إلى مليون يورو في صورة أسهم لإتمام الصفقة.

وعند اتمام الصفقة سيكون لدى الشركة التشيكية أكثر من 2000 عاملا منتشرين في كندا وجمهورية التشيك وألمانيا والولايات المتحدة.

وبحسب بيان صحفي تتوقع الشركتان أن يؤدي دمج أنشطتهما إلى زيادة الكفاءة. وكانت مبيعات الشركتين في العام الحالي قد زادت عن 570 مليون دولار.

وقال لوبومير كوفاريك رئيس مجلس إدارة سي.زد-جروب "إننا على ثقة من أن هذا الكيان الجديد سيحقق قيمة لكل من عملائنا ومساهمينا على السواء ويعزز مكانة هذه العلامات التجارية المرموقة" مشيرا إلى أن الصفقة تؤكد اهتمام الشركة التشيكية بأسواق أمريكا الشمالية.

يذكر أن شركة كولت اسم شهير في أمريكا، حيث تأسست في أوائل القرن التاسع عشر على يد صامويل كولت وتقوم بتوريد الأسلحة للجيش الأمريكي على مدى 175 عاما.

وتعتبر سي.زد-جروب واحدة من أكبر مصنعي الأسلحة اليدوية في أوروبا وتشتهر بمسدها النصف آلي سي.زد 75 والذي يجري تسويقه منذ 1975.