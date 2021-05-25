تقرير: وزراء المملكة المتحدة لن يدعموا جهود بايدن بشأن ضريبة الشركات

يرفض الوزراء في المملكة المتحدة دعم الإصلاح العالمي لضرائب الشركات الذي يؤيده الرئيس الأمريكي جو بايدن ما لم تدعم الولايات المتحدة مطالبهم بوضع قواعد خاصة بشركات التكنولوجيا، حسبما ذكرت صحيفة "تليجراف" نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها.

وقالت المصادر للصحيفة إن المملكة المتحدة لم تعرب عن دعمها للاقتراح لأن الحكومة تضغط من أجل قواعد محددة تستهدف شركات وادي السيليكون مثل جوجل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخزانة قوله لصحيفة تليجراف إن "التوصل إلى اتفاقية دولية بشأن كيفية فرض الضرائب على الشركات الرقمية الكبيرة يمثل أولوية للوزير. نرحب بالتزام الولايات المتحدة المتجدد بمعالجة القضية ونتفق على أن وضع حد أدنى للضرائب قد يساعد في ضمان قيام الشركات بدفع الضرائب".

وأضاف المتحدث "ومع ذلك، من المهم أيضًا مكان دفع الضريبة ويجب أن تضمن أي اتفاقية قيام الشركات الرقمية بدفع ضريبة في المملكة المتحدة تعكس أنشطتها الاقتصادية".

يذكر أن حزب العمال المعارض قد دعا حكومة المملكة المتحدة إلى دعم الخطة الأمريكية الخاصة بتحديد حد أدنى عالمي للضرائب على أرباح الشركات.