مستشار الرئيس للصحة: إنتاج لقاح محلي لكورونا مسألة أمن قومي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه خلال جائحة كورونا، استحوذت الدول المصنعة للقاح على كميات كبيرة من العقار لمواطنيها، ولم تخرج إلا قلة قليلة منه.

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الهند أكبر دولة منتجة للقاحات خارج أوروبا وأمريكا، وكان من المخطط لها إنتاج 2 مليار عقار من تطعيم الكورونا؛ ولكن للأسف لديها مشكلة كبرى الآن، ألا وهي تحور الفيروس.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الهند تسعى لعمل لقاح جديد يتناسب مع هذا التحور، ولكن قدرتها على تصنيعه وتوفيره للعالم سيقل؛ نظرا للظروف التي تمر بها.

وتابع: «إن مصر إذا استطاعت إنتاج اللقاحات، سيساعد كثيرا على مجابهة فيروس كورونا بسهولة، وبدعم كامل من الرئيس السيسي سيتم توطين العديد من الصناعات والاستفادة من القدرات المصرية».

واختتم: «إن مجابهة فيروس كورونا وتصنيع لقاح له، أمست مسألة أمن قومي، والرئيس السيسي، يتابع لحظة بلحظة جميع المستجدات حول هذا الفيروس في مصر».