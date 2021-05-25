الإمارات: الحبس 3 أشهر والغرامة 100 ألف درهم عقوبة الفعل الفاضح

كشفت النيابة العامة في الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر والغرامة 100 ألف درهم عقوبة الفعل الفاضح المخل بالحياء.

وقالت النيابة العامة، في تغريدة نشرتها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي وأوردتها وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم، إنه طبقا لقانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم ولا تجاوز 50 ألف درهم من أتى علنا فعلا فاضحا مخلا بالحياء.

وأشارت إلى أنه في حال العودة، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر والغرامة التي لا تتجاوز 100 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، لافتة إلى أنه يعاقب بذات العقوبة كل شخص يأتي أي قول أو فعل من شأنه أن يخل بالآداب العامة.

وأوضحت أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره ولو في غير علانية.

ووفق الوكالة، يأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين كل أفراد المجتمع.