 التعليم: لم نمنع الغش أثناء امتحانات الثانوية التجريبية.. والأمر مختلف في نهاية العام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التعليم: لم نمنع الغش أثناء امتحانات الثانوية التجريبية.. والأمر مختلف في نهاية العام

طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
نيفين أشرف
نشر في: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 11:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 11:52 م

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لم تعمل على منع الغش أثناء الامتحانات التجريبية للثانوية العامة؛ لأن تكلفته عالية جدا ونوفرها للامتحان الرسمي.

وقال إن الطالب الذي لم ينضج بعد ليعلم أن مصلحته في الامتحان التجريبي أن يحاول الاعتماد على نفسه ويهدر بنفسه هذه الفرصة فهو الخاسر حقيقة، ولن يؤذي غيره في هذه الامتحانات التجريبية.

وأضاف، عبر صفحته علي فيسبوك، أنه في الامتحان الرسمي فالأمور مختلفة تماما وسنطبق قانون الغش بحذافيره وغرفة العمليات بها كل الأجهزة الأمنية ومن يحاول وقتها فهو من يتحمل نتيجة أفعاله.

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