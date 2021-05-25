وكيل لجنة دفاع الشيوخ: الرئيس السيسي شجع مؤسسات الدولة على مساعدة فلسطين

قال النائب طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والأمين العام لحزب حماة الوطن، إن الدولة المصرية ذات سيادة، وتتبع سياسة التوازن بين الدول، والرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بدء أزمة فلسطين، أدى أدوارا فعالة لحل الأزمة، ونجحت مبادرته بترحيب دولي وأمريكي، وعلى إثرها حقن دماء العديد من أبناء غزة.

وأضاف نصير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن فلسطين وإسرائيل أوقفا إطلاق النيران بسبب الجهود المصرية، والوساطة الأمريكية، مثمنا جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقوفه بجانب شعب غزة، وفتحه معبر رفع باستمرار، ومستشفيات العريش على مدار الـ24 ساعة.

وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن وقوف الرئيس السيسي بجانب فلسطين لم يقتصر على ما سبق ذكره فقط، بل أيضا صرف أدوية مجانية، وإرسال قوافل إنسانية غذائية، ما دفع جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لعمل قوافل طبية لأبناء غزة بشكل غير مسبوق، خاصة أن القيادة السياسية اتخذت جميع الإجراءات بشكل مسبق وفعلي على أرض الواقع.

واختتم: "حزب حماة الوطن أعد قافلة مساعدات طبية، تتكون من 80 شاحنة ضخمة، وأطلقنا عليها عيدية الرئيس السيسي للشعب الفلسطيني، لأن كل تلك الأشياء نقدمها لهم كهدية وليست كمساعدة".