الإمارات: قصر حضور الفعاليات والمناسبات على المطعمين ضد كورونا

قررت حكومة الإمارات قصر حضور كافة الفعاليات والمعارض والنشاطات والمناسبات بما في ذلك الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية على الحاصلين على لقاح فيروس كورونا المستجد والمشاركين في التجارب السريرية للقاح فقط.



وأكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني، خلال إحاطة إعلامية اليوم الثلاثاء، حرص وزارة الصحة على توفير أفضل الخدمات الوقائية لأفراد المجتمع خلال هذه الفترة الاستثنائية، وفي مقدمتها توفير خدمة التطعيم ضد «كوفيد- 19»، وتسهيل إجراءات الحصول على اللقاح، مشددة على توافر اللقاح في مناطق الدولة المختلفة، بالإضافة إلى توافر خدمة العيادات المتنقلة لتقديم الرعاية الملائمة على يد اختصاصيين، للقاطنين في المناطق البعيدة عن المدن.



وقالت الحوسني: «يسرنا الإعلان عن تصدر دولة الإمارات في معدل توزيع اللقاح لتصبح الدولة الأولى عالميا في توزيع لقاح كوفيد-19 لكل 100 شخص، ويعد هذ الإنجاز دليل على نجاح الحملة الوطنية للقاح واستباقية الدولة للوصول للتعافي المستدام»، مشيرة إلى مواصلة الحملة الوطنية للتطعيم في الإمارات لتحقيق أهدافها، حيث تم تطعيم ما يزيد على 11ر78% من إجمالي الفئة المؤهلة، وهم الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 16 عاما، كما تم تطعيم ما نسبته 59ر84 من فئة كبار السن البالغة أعمارهم 60 سنة فما فوق، وهي الفئة ذات الأولوية كونها أكثر عرضة للإصابة بالمرض ومضاعفاته".



وأضافت الحوسني: «وصل مجموع الجرعات التي تم تقديمها أكثر من 12 مليون جرعة، وبلغ معدل توزيع اللقاح 31ر124 جرعة لكل 100 شخص، في حين تجاوز عدد الفحوصات أكثر من 49 مليون فحص، وهو إنجاز يحسب للإمارات التي تثبت أنها أحد أهم النماذج العالمية الناجحة في الحد من انتشار الوباء».