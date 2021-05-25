المسرح القومي يحتفل بمرور 170 ليلة عرض لمسرحية «المتفائل» بعد غد الخميس

أعلن المسرح القومي بالعتبة التابع للبيت الفني للمسرح، عبر صفحته الرسمية الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك"، احتفاله بمرور 170 ليلة عرض للمسرحية الكوميدية "المتفائل"، يوم الخميس المقبل الموافق 27 مايو، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للتصدي لفيروس كورونا.

ومسرحية "المتفائل" من العروض المتميزة التي قدمها البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار في أكثر من موسم مسرحي ناجح، وحصل على إشادة كبيرة على الجانب النقدي والجماهيري، كما قام أبطاله مؤخرا بجولة في عدد من محافظات مصر ضمن مشروع (المواجهه والتجوال)، التي أطلقه البيت الفني للمسرح تحت رعاية وزارة الثقافة لتعزيز العدالة الثقافية في مصر.

والمسرحية مأخوذه عن رواية"كانديد" للكاتب الفرنسي الشهير فولتير،وتدور أحداثها في إطار كوميدي غنائي استعراضي، حول شخص تعرض للكثير من الإحباط في حياته، فيحاول التعامل مع المواقف الصعبة التي يمر بها من خلال صفة التفائل، فيترك التشاؤم ويصر على النجاح من خلال قصة حب تجمعه ببطلة العمل"سهر الصايغ".

والعمل من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الفنان إيهاب فهمي،وبطولة الفنانين سامح حسين، سهر الصايغ ،يوسف إسماعيل، عزت زين،سميحة عبد الهادي،تامر الكاشف،طارق راغب،آيات مجدي،كريم محروس، زكريا معروف،المطرب مصطفى سامي،موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، وإضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على،وإعداد وإخراج إسلام إمام.