تراجع الريال اليمني إلى أدنى مستوى منذ تشكيل الحكومة

تراجع سعر الريال اليمني اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ تشكيل الحكومة الجديدة نهاية العام الماضي، مسجلا 925 ريالا للدولار الواحد.



وقال ناصر عبدالله، وهو صراف في مدينة تعز جنوب غربي البلاد، والواقعة تحت سلطة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إن سعر بيع الدولار الواحد وصل ظهر اليوم إلى 925 ريالا ، في أدنى مستوى لسعر العملة المحلية منذ نهاية العام الماضي.



وأضاف عبدالله لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب.أ"، أن سعر الريال السعودي في سوق الصرافة بمدينة تعز والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة بلغ 242 ريالا يمنيا.



يأتي ذلك في الوقت الذي استمر فيه استقرار سعر العملة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث يتم صرف الدولار الواحد بقرابة 600 ريال فقط، فيما سعر صرف الريال السعودي 160 ريالا، وفق مصادر مصرفية لـ (د. ب. أ).



واشتكى مواطنون يمنيون من ارتفاع ملحوظ في الأسعار جراء التدهور غير المسبوق في سعر العملة المحلية بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها.



وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (دب.أ) إن الأسعار تشهد ارتفاعا جنونيا، ما أدى إلى تدهور أكثر للأوضاع المعيشية وسط حالة من السخط لدى المواطنين.



ووفق الشهود، طالب الأهالي السلطات الحكومية بتقديم حل عاجل لأزمة تدهور العملة، منعا لتدهور أكبر للوضع المعيشي وانتشار المجاعة في البلاد.



ولدى تشكيل الحكومة في 18 ديسمبر 2020، كان سعر الدولار حوالي 850 ريالا، واستمر في التحسن لفترة لم تدم طويلا، حتى عاد إلى التراجع بشكل تدريجي، وسط غياب الإجراءات الحكومية للحفاظ على سعر العملة.