الكاتب الأردني جلال برجس يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية

فاز الكاتب الأردني جلال برجس بأهم جائزة أدبية عربية برواية عن بائع جرائد مصاب بانفصام الشخصية.

وأعلنت لجنة التحكيم اليوم الثلاثاء عن حصوله على الجائزة العالمية للرواية العربية عن عمله "دفاتر الوراق".

وقالت لجنة التحكيم إن الرواية تتميز بـ "لغة ثرية وراقية وحبكة محكمة التفاصيل ومثيرة"، مضيفة أن برجس ينجح في "نزع الأقنعة عن وجه الواقع المأساوي".

وتدور أحداث الرواية في العاصمة الأردنية عمان، وتركز على بائع صحف أجبر على ترك وسط المدينة، ثم يفكر في قتل نفسه. وبدلاً من ذلك، يبدأ حياة بين المشردين، ويأخذ أدوار الأبطال من الكتب التي قرأها،وسرعان ما بدأ في سرقة البنوك والأثرياء واستخدام الأموال لمساعدة الفقراء.

وقال رئيس الجائزة العالمية للرواية العربية الأستاذ ياسر سليمان إن أحداث الرواية تدور في"أوقات التغيير غير المسبوق والفساد الأولي والاضطرابات المستعرة" و "تنعكس على حياة أولئك الذين تخلفوا عن الركب في مشهد المدينة المنفر والمتوسع".

وتأسست الجائزة التي تبلغ قيمتها 50 الف دولار في عام 2007 بهدف جذب انتباه دولي أوسع للأدب العربي.

وسيحصل المؤلفون الخمسة الآخرون الذين وصلوا إلى القائمة النهائية على 10 آلاف دولار.

وقال برجس عبر رابط الفيديو لحفل توزيع الجوائز إن العالم يمر "بأزمة إنسانية".

وتدرب برجس على العمل كمهندس طيران، لكنه كان يكتب في الصحف الأردنية منذ سنوات، ونشر العديد من الروايات والقصائد والقصص القصيرة.