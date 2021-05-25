ميركل: لا معلومات موثقة حول دور روسيا في واقعة طائرة ريان إير

أعربت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن اعتقادها بأنه لا تزال هناك أسئلة عالقة حول وجود دور محتمل لروسيا في واقعة إجبار طائرة شركة ريان إير على الهبوط في مطار مينسك أول أمس الأحد.

وفي أعقاب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت ميركل اليوم الثلاثاء:" لم يرد إلينا أمس معلومات موثقة حول وجود دور لروسيا"، وأكدت ميركل أنها ستبحث الموضوع عندما تتحدث مرة أخرى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفيما يتعلق بمقطع فيديو ظهر فيه المدون البيلاروسي المعارض رومان بوتاسيفيتش المقبوض عليه بعد هبوط الطائرة، وقال فيه إنه تتم معاملته وفقا للقانون، قالت ميركل:" لا يمكنني أن أصنف هذا إلا أنه أمر مثير للقلق وصادم" مشيرة إلى أن هذا هو ما قاله رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أيضا.

وأضافت ميركل أن هذا ما يجعل مطالبة الاتحاد الأوروبي بإطلاق سراح بروتاسيفيتش مسألة أكثر إلحاحا "وسنستغل كل القنوات المتاحة لنا من أجل هذا الغرض".

وعن العلاقة مع الحكومة الروسية، قالت ميركل:" ربما كانت لدينا آراء مختلفة لكننا نلتقي ونتحدث مع بعضنا بالرغم من ذلك"، وقالت إنها تفعل ذلك مع بوتين وأنها تدعو أن يفعل الاتحاد الأوروبي نفس الشيء " فالدبلوماسية لا تنال الفرصة إلا عندما نتحدث مع بعضنا البعض".

ورحبت ميركل بالتقاء بوتين نظيره الأمريكي جو بايدن "لكننا نستطيع بطبيعة الحال أن ندفع مصالحنا الأوروبية قدما من خلال الحديث مع الرئيس الروسي بصورة أفضل مما سيفعله الرئيس الأمريكي".