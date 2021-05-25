اختلفت أساليب دفاع الفلسطينيين عن حقهم في استرداد وطنهم، فمنهم من استخدم الحجارة ومنهم السلاح ومنهم من لجأ إلى الشعر، ومنهم من اختار التعبير عن فلسطين باللوحات الفنية.

وعلى مدار سنوات مضت، دافع الرسامون الفلسطينيين عن أرضهم، ومنهم الفنان التشكيلي سليمان منصور، الذي أظهر في إحدى لوحاته التي حملت اسم "يافا" عام 1979، هوية فلسطين، حيث رسم امرأة شابة تحمل سلة برتقال "يافا" الذي كان من المنتجات الزراعية الفلسطينية ولكنه لم يعد كذلك بعد الاحتلال الإسرائيلي، بحسب صحيفة " ذا ناشيونال" الإماراتية التي تصدر باللغة الإنجليزية.

كما عبر عن القضية الفلسطينية في لوحة أخرى عام 2005، تحمل اسم "جمل المحامل"، وجسد فيها رجل كبير بالعمر يحمل على ظهره الأقصى وما حوله ويطوقه بالحبال، تعبيرًا عن ترابط الفلسطينيين مع أراضيهم مهما مرت السنوات.

واختار الفنان التشكيلي الراحل تيسير شرف، أن يدافع عن فلسطين بشكل آخر، حيث أبرز القدس في العديد من أعماله بصور مختلفة، منها لوحة "مدينة القدس" التي برز فيها اللون الأزرق والأصفر والبرتقالي، وحاوطها بمعالم فلسطينية كثيرة، وبحسب مؤسسة فلسطين للثقافة، فإن هذه اللوحة تعبر عن أن المدينة الأسيرة والمغتصبة صامدة وتنتظر فرسانها.

أما الفنان محمد الركوعي، فقد ركز في أغلب أعمالها على الجمع بين المرأة الفلسطينية والقدس، وظهر ذلك واضحًا في لوحة "من وحي التراث"، التي ربط فيها بين التراث والنضال والحرية، وركز فيها على امرأة ترتدي الثوب الفلسطيني المزخرف والملون وخلفها بيوت فلسطينية متراصة.

وحاولت الفنانة التشكيلية الفلسطينية سهاد زعيتر، التعبير عن فلسطين بصورة مختلفة في أعمالها، فظهرت في إحدى لوحاتها وهي "لوحة القدس"، بأنها ستولد من جديد، حيث استخدمت الخيال في اللوحة بصورة واضحة، وأظهرت قبة الصخرة التي تعتبر من أهم معالم المسجد الأقصى محمولة على يد امرأة تخرج من باطن الأرضي الفلسطينية، تعبير عن ولادة جديدة ومستقبل حافل بالأحلام.

وركز الفنان التشكيلي الراحل إسماعيل شموط، عن المعاناة التي يعيشها أبناء فلسطين لفقدانهم الوطن، وظهر ذلك واضحًا في لوحة "إلى أين" و"هنا كان أبي"، حيث أبرز المشقة التي يتحملها الآباء والأمهات والأبناء وهم يرتدون ملابس ممزقة ويذهبون للمعيش في مخيم.

