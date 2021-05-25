التضامن الاجتماعي: التدخل السريع تعامل مع 293 حالة وبلاغا خلال مايو

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن فرق التدخل السريع التابعة للوزارة بمحافظات الجمهورية تعاملت مع 293 حالة وبلاغًا خلال الشهر الجاري.

ووجهت الوزيرة، وفق بيان اليوم الثلاثاء، بسرعة التعامل مع الحالات وفحص البلاغات الواردة لـ"مواطنين بلا مأوى والحالات إنسانية" على مستوى الجمهورية، ليرتفع عدد الحالات التي تعامل معها الفريق منذ انطلاقه في عام 2014 إلى 16 ألفا و515 بلاغًا.

وأشارت إلى أن الخدمات والتدخلات المقدمة تضمنت ما بين إيداع 17 حالة في مراحل عمرية مختلفة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية، وإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع مرة أخرى، كما تم إيداع 5 حالات بمستشفيات وزارة الصحة لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وتم تقديم مساعدات مادية وعينية لـ15 حالة من خلال التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، كما تم إقناع الحالات التي رفضت الانتقال لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالتوجه للوحدات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية للحصول على كافة الخدمات.

الجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.