ارتفاع حصيلة قتلى بيرو جراء هجمات المتمردين إلى 16

تعهدت وزيرة بارزة للبيروفيين بأن الانتخابات المقبلة ستكون آمنة، فيما ارتفع عدد القتلى في أعقاب هجوم للمتمردين إلى 16 اليوم الثلاثاء.

ونقلت إذاعة "إكسيتوسا" عن وزيرة الدفاع نوريا إسبارك، قولها إن الانتخابات ستكون آمنة قبل أسبوعين من موعد التصويت المقرر إجراؤه في الدولة التي يتزايد فيها الانقسام.

وجاءت تصريحات الوزيرة في الوقت الذي ارتفع فيه عدد القتلى إلى 16 في أعقاب هجوم وقع في مطلع الأسبوع الجاري في منطقة مضطربة بوسط بيرو تنتشر فيها زراعة النباتات المخدرة.

وذكرت إسبارك إن هناك طفلين من بين القتلى، وأنه تم إحراق جثتيهما وأربع جثث أخرى، ووقعت المذبحة في حانة بقرية سان ميجيل ديل إين.

وبحسب الجيش، نفذت منظمة حرب العصابات "سينديرو لومينوسو"/ (الطريق المنير) الهجوم.

وترك الجناة رسالة تدعو المواطنين إلى عدم التصويت لصالح المرشحة الشعبوية اليمينية كيكو فوجيموري في الانتخابات الرئاسية التي ستنعقد في السادس من يونيو.