شوقي: الامتحانات التجريبية أثبتت إمكانية الاعتماد على السحابة الإلكترونية بنسبة 100%

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قانون التعليم تم إصداره عام 1981 ويضم عشرات المواد، موضحًا أن الوزارة طالبت بتعديل مادة واحدة، والتي تتعلق بتطبيق نظام الحساب التراكمي وذلك لزيادة الاهتمام بالصفين الأول والثاني الثانوي من جانب الطلاب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة طالبت أيضًا بوضع امتحانات متتعددة متكافئة المستوى، فضلًا عن إتاحة فرص متععدة لإعادة الامتحان، مشيرًا إلى إعطاء مجلس الشيوخ ملاحظات على التعديل، لذلك تم سحبه لتعديله وإعادة عرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب بنهاية الصيف الجاري.

وأكد أن التعديل الجديد ليس له أي علاقة بامتحانات الثانوية العامة المقبلة، مناشدًا أولياء الأمور باستقاء المعلومات من الصفحة الرسمية الخاصة به أو بالوزارة.

وأوضح أن امتحانات الثانوية العامة بنظام الأسئلة الجديد سيكون لكل الطلاب النظاميين أو المنازل وحتى لمن يعيدون السنة، كما أنها ستكون إلكترونية على التابلت للطلاب النظاميين، لافتًا إلى سحب مجلس الوزراء أكثر من قانون تم إرسالها إلى مجلس النواب، وليس فقط قانون التعليم للثانوية العامة.

وأشار إلى تجربة أكثر من طريقة لأداء امتحانات الثانوية العامة بشكل إلكتروني سواء من خلال الشرائح الموجودة في أجهزة التابلت أو من خلال السحابة الإلكترونية أو الخوادم الماتحة بالمدارس، ذاكرًا أن الامتحانات التجريبية أثبتت أنه يمكن الاعتماد على السحابة الإلكترونية بنسبة 100%، والشرائح بدرجة بعيدة، وكذلك الاعتماد على 2320 مدرسة مجهزة بالخوادم.