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وفاة أول رجل في العالم يحصل على لقاح كورونا


نشر في: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 9:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 9:27 م

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بوفاة المواطن البريطاني ويليام شكسبير وهو أول رجل في العالم يحصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في المستشفى عن عمر ناهز 81 عاما بعد معركة طويلة مع مرض ليس له علاقة بالفيروس.

وشكسبير الذي كان معروفا باسم بيل، احتل عناوين الصحف العالمية في ما يسمى بـ V-Day في 8 ديسمبر عندما تلقى أول جرعة من لقاح "فايزر" في مستشفى جامعة كوفنتري ووارويكشاير.

وتوفي الموظف السابق في شركة "رولز رويس" يوم الخميس الماضي بعد فترة مرضية في نفس المستشفى حيث تلقى اللقاح، وفق للصحيفة.

وشكسبير هو ثاني شخص يحصل على لقاح معتمد بعد أن حصلت مارجريت كينان (91 عاما) على جرعتها في نفس المستشفى قبل لحظات.

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