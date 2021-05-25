العراق: 27 حالة وفاة و4938 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 16 ألفا و241 حالة.

وقالت الوزارة، في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل 4938 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و176 ألفا و980 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 4279 شخصا، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و90 ألفا و891 حالة.

وأوضح أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 45ألفا و 719 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 10 ملايين و206 آلاف و732.

وذكر أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 549 ألفا و969 شخصا.