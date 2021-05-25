 رئيسة الجمعية الوطنية بالإكوادور تتعهد بالعمل مع الرئيس - بوابة الشروق
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رئيسة الجمعية الوطنية بالإكوادور تتعهد بالعمل مع الرئيس

الإكوادور
الإكوادور
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 5:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 5:43 ص

 قالت جوادالوبي لوري، رئيسة الجمعية الوطنية (الهيئة التشريعية) في الإكوادور إن الجمعية ستعمل بشكل بناء مع الإدارة الجديدة تحت إشرافها. وذلك قبل أداء الرئيس المحافظ جييرمو لاسو اليمين الدستورية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لوري، وهي عضو حزب السكان الأصليين باتشاكوتيك، قولها "يجب أن نحقق تلك الوحدة المنتظرة في التنوع السياسي" في الهيئة التشريعية المقسمة.

وتابعت "الجمعية الوطنية التي أترأسها ليست موجودة لإحياء الخلافات الصغيرة مع الحكومة الوطنية ولكن للتداول وتحديد أولويات السياسات وإيجاد اتفاقات من أجل تحقيق ازدهار البلاد"

وتابعت"في الأيام المائة الأولى من عمر الحكومة، يجب أن نسن تشريعات لإعادة تنشيط الاقتصاد ومكافحة فيروس كوفيد وخلق فرص عمل"

وأضافت "سنرسم خارطة الطريق بمسؤولية للأربعة أعوام المقبلة"

ودعت المشرعين الآخرين إلى خلق ثقافة للمصالحة والاحترام المتبادل.

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