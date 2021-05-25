مكتب مكافحة الاحتكار في ألمانيا يحقق في قواعد استخدام جوجل للبيانات

بدأ مكتب مكافحة الاحتكار الاتحادي في ألمانيا اليوم الثلاثاء اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من جوجل ألمانيا وجوجل أيرلندا وشركة ألفابيت الأمريكية وهي الشركة الأم لشركة جوجل بتهمة إساءة استغلال وضعها السوقي المسيطر في التعامل مع بيانات المستخدمين.

يجري المكتب الألماني تحقيقاته وفقا لأحدث تعديل لقانون منع تقييد المنافسة في ألمانيا والذي دخل حيز التطبيق في يناير من العام الماضي. وبحسب التعديل العاشر للقانون فإنه يمكن للسلطات في ألمانيا التحقيق في ممارسات شركات التكنولوجيا الكبرى.

ووفقا للقانون فإنه إذا كان لدى السلطات الرقابية دليلا كافيا على أن أي منصة رقمية "لها أهمية كبرى" تتجاوز حدود الأسواق، يمكن لمكتب مكافحة الاحتكار الاتحادي فرض قيود معينة على أنشطة الشركة، حتى لو بدت هذه الإجراءات تقييدا للمنافسة.

وقال المكتب في بيان إنه سيحدد أولا ما إذا كان محرك البحث جوجل يخضع لتوصيف "الأهمية الكبرى"، وبعد ذلك ستراجع السلطات شروط جوجل للتعامل مع بيانات المستخدمين لتحديد ما إذا كانت تنطوي على ممارسات منافية لقواعد المنافسة الحرة.

وأشار بيان المكتب إلى أن شركة جوجل تقدم العديد من الخدمات الرقمية مثل موقع بث ملفات الفيديو يوتيوب وخدمة الخرائط جوجل مابس ومتصفح الإنترنت كروم وكلها تتمتع بمكانة فائقة الأهمية في مختلف الأسواق.