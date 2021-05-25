نائب الرئيس اليمني يتهم الحوثيين بشن هجمات عنيفة على مأرب

اتهم الفريق الركن علي محسن، نائب الرئيس اليمني، مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، بشن اعنف الهجمات على محافظة مأرب، شرقي البلاد، في الوقت الذي تتصاعد فيه دعوات المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال لقاء محسن، اليوم الثلاثاء، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، في العاصمة السعودية الرياض، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية"سبأ".

وقال محسن: "تستسغل مليشيا الحوثي اتفاق ستوكهولم للاعتداء الوحشي والتحشيد الكبير باتجاه مأرب، فيما تنفذ قواتنا الباسلة عملياتها العسكرية دفاعاً عن النفس وردعاً لهذه الاعتداءات، علاوةً على تضاعف هجمات الميليشيات الصاروخية على الأشقاء في المملكة وتهديدها للملاحة الدولية بزراعة الألغام البحرية وتسيير القوارب المفخخة".

وأكد نائب الرئيس اليمني، على دعم المبادرة التي تقدم بها "الأشقاء" في المملكة العربية السعودية ودعم الجهود الأممية المبذولة للوصول إلى حل سياسي وسلمي شامل.

وأضاف "لا تكترث المليشيات لما يعانيه المواطن اليمني من مآسٍ يومية جراء الانقلاب على الشرعية وعلى توافق اليمنيين وإجماعهم ومؤسسات دولتهم".

وهنأ محسن، المبعوث الأممي على منصبه الجديد كوكيل للأمين العام للشؤون الإنسانية، متمنياً أن ينعكس هذا المنصب إيجابياً على تحسين الأوضاع وتخفيف معاناة اليمنيين وأن تبذل الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية جهوداً حقيقية وملموسة في هذا الجانب.

من جانبه، أكد المبعوث الأممي مواصلة العمل لتجاوز التحديات والصعوبات التي تعرقل عملية السلام، مشيراً إلى حرص المجتمع الدولي ودعمه لليمن وأنه لا خيار غير السلام لرفع المعاناة عن اليمنيين.