مصرع 7 أشخاص إثر تسرب غاز سام في مصنع جنوب غربي الصين

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لقي 7 أشخاص مصرعهم خنقا إثر تسرب لغاز سام في مصنع، لتجهيز المواد الغذائية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وذكرت سلطات المقاطعة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحادث وقع حوالي الساعة الثالثة عصرا بتوقيت بكين أمس حينما كان مصنع لبراعم الخيزران في محافظة "تشانغنينغ" بمدينة "يبين" يخضع لصيانة المعدات.

وأضافت السلطات أن الضحايا السبع أصيبوا بغيبوبة في البداية ثم توفوا لاحقا بعد فشل العلاج الطبي في إنقاذهم، وأن شخصا واحدا آخر أصيب في الحادث حالته مستقرة.

وتباشر السلطات المختصة حاليا أعمال التحقيق للوقوف على كل أسباب وملابسات الحادث.