 مصرع 7 أشخاص إثر تسرب غاز سام في مصنع جنوب غربي الصين - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 مايو 2021 9:36 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟
النتـائـج تصويت

مصرع 7 أشخاص إثر تسرب غاز سام في مصنع جنوب غربي الصين

بكين - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 9:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 9:22 ص

لقي 7 أشخاص مصرعهم خنقا إثر تسرب لغاز سام في مصنع، لتجهيز المواد الغذائية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وذكرت سلطات المقاطعة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحادث وقع حوالي الساعة الثالثة عصرا بتوقيت بكين أمس حينما كان مصنع لبراعم الخيزران في محافظة "تشانغنينغ" بمدينة "يبين" يخضع لصيانة المعدات.

وأضافت السلطات أن الضحايا السبع أصيبوا بغيبوبة في البداية ثم توفوا لاحقا بعد فشل العلاج الطبي في إنقاذهم، وأن شخصا واحدا آخر أصيب في الحادث حالته مستقرة.

وتباشر السلطات المختصة حاليا أعمال التحقيق للوقوف على كل أسباب وملابسات الحادث.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك