ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة بأكثر من 3% في أوائل 2021 بفضل الصادرات

قالت وزارة التجارة والصناعة السنغافورية اليوم الثلاثاء إن الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة نما بنسبة أعلى من المتوقع بلغت 1ر3% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وتوسع اقتصاد الدولة الغنية بنسبة 3ر1% على أساس سنوي، بعد أن كان التقدير السابق 2ر0% فقط، في ارتداد جزئي عن الانكماش البالغ 4ر2% للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020.

وعلى الرغم من إعادة فرض بعض القيود المحلية مؤخرا استجابة لارتفاع طفيف في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حافظت الوزارة على توقعاتها للنمو للعام بنسبة تتراوح بين 4 و6%.

وقالت الوزارة إن تشديد القيود الداخلية والرقابة على الحدود مؤخرا يعد " نكسة لقطاعات الاقتصاد " ولكنها أضافت أن "الاقتصاد الأوسع يجب أن يشهد تعافيا هذا العام".

وقالت الوزارة إن النمو في الربع الأول كان مدفوعا إلى حد كبير بالتصنيع مع انتعاش الطلب الخارجى المرتفع على الالكترونيات والمنتجات الطبية الحيوية السنغافورية .

وكان اقتصاد سنغافورة قد انكمش بنسبة قياسية بلغت 4ر5% في العام الماضي.