عمان تنفذ خطة توظيف أكثر من 32 ألف فرصة عمل هذا العام

أطلقت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، مجموعة جديدة من المبادرات التشغيلية، في إطار توجبهات السلطان هيثم بن طارق بتنفيذ خطة توظيف ما يزيد عن 32 ألف فرصة عمل خلال هذا العام، منها 12 ألف فرصة عمل في القطاع الحكومي المدني والعسكري وفق الاحتياجات الفعلية للجهات المختلفة.

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية أن المبادرات تشمل توفير 2000 فرصة عمل بالقطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة حسب الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية في مختلف محافظات السلطنة، وتوفير ما مجموعه مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف المحافظات، على أن تقوم وزارة العمل بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية لذلك.

وتضمنت المبادرات دعم أجور العمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص بما مقداره 200 ريال عماني على أن يتحمل صاحب العمل فرق الراتب المتفق عليه لـ 15 ألف فرصة عمل وذلك لمدة سنتين، وستقوم وزارة العمل خلال شهر يونيو القادم بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية اللازمة لذلك.

كما تقرر صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بما مقداره 202 ريال عماني و500 بيسة لمدة 6 أشهر للعاملين لحسابهم الخاص المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتأثرة أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي ومن في حكمهم والبالغ عددهم قرابة 15 ألفًا.

وتضمنت صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بما مقداره 202 ريال عماني و500 بيسة للمنهية خدماتهم من العمانيين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك لمدة ستة أشهر.