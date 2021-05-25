قال السفير ريتشارد نورلاند، المبعوث الأمريكي لليبيا، إن إدارة بايد ملتزمة بالمسار السياسي مع كل عناصر الجانب الليبي، مشيرًا إلى تسهيل التواصل بين كل الأطراف الليبية.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الولايات المتحدة تحاول أن توفر أكبر قدر من المساعدات، ذاكرًا أنه سيواصل دعم الرغبة الليبية في طرد المرتزقة والقوات الأجنبية.

وأوضح أن ليبيا لديها 45 مليار دولار مجمدة في انتظار الإفراج عنها، مضيفًا أن مساعدة الجانب الليبي ستكون من خلال توفير الدعم المالي والسياسي لكل الجهود التي يقودها الليبيون.

وأشار إلى مساعدة الولايات المتحدة لتمكين السياسيين الليبيين وتشجيعهم للوصول إلى مرحلة الحلول الوسط، والمخاطرة لاستقرار ليبيا، ذاكرًا أن هناك اهتمام كبير من المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الاستثمار بقطاعات عدة في ليبيا.

وذكر أن المساعدات المالية الأمريكية ساهمت في تحسين القدرات الليبية في القطاع العام وإدارة الموارد، مؤكدًا أن الخطوات المقبلة ستكون ذات صلة بإقامة حكومة قوية.

