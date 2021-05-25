الصحة المغربية: تسجيل 310 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة المغربية ، اليوم الثلاثاء، 310 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 517 ألفا و423 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن مجموع التحاليل التي جرت للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغت 5 ملايين و943 ألفا و 168 تحليلا ، وذلك عقب إجراء 8847 تحليلا جديدا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 9129 حالة .. في حين تعافت 276 حالة ليبلغ إجمالي المتعافين 505 آلاف و668 متعافيا.