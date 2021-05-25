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الصحة المغربية: تسجيل 310 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 7:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 7:17 م

سجلت وزارة الصحة المغربية ، اليوم الثلاثاء، 310 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 517 ألفا و423 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن مجموع التحاليل التي جرت للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغت 5 ملايين و943 ألفا و 168 تحليلا ، وذلك عقب إجراء 8847 تحليلا جديدا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 9129 حالة .. في حين تعافت 276 حالة ليبلغ إجمالي المتعافين 505 آلاف و668 متعافيا.

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