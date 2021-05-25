الرئيس المكسيكي يؤكد قوة الموقف المالي لبلاده خلال العام المقبل

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قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن المكسيك لن تواجه أي مشكلات مالية في استكمال مشروعاتها التنموية الحالية بفضل موقفها المالي القوي حتى نهاية 2022.

وأضاف الرئيس المكسيكي إنه لا توجد أي مشاكل تعرقل تحقيق مستهدفات ميزانية المكسيك للعام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لوبيز أوبرادور القول إن المكسيك تحتاج إلى 8ر1 مليون برميل يوميا من النفط الخام لكي تحقق الاكتفاء الذاتي وأن خطة عمل شركة النفط المكسيكية المملوكة للدولة بيمكس تتضمن استخراج وتكرير النفط الخام وتوزيع المنتجات النفطية بأسعار منخفضة.

في الوقت نفسه قال لوبيز أوبرادور إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المكسيك سجلت خلال الربع الأول من العام الحالي رقما قياسيا.

ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد المكسيكية بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول من العام الحالي 86ر11 مليار دولار.

من ناحية أخرى أشار لوبيز أوبرادور إلى أن كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي أرسلت إلى بلاده وثائق كان قد طلبها من الإدارة الأمريكية وتتعلق بقضية اختفاء 43 طالبا مكسيكيا عام 2014.