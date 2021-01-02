يرى حسين لبيب رئيس اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة الزمالك، أنه من الممكن الترشح في الانتخابات المقبلة على رئاسة النادي، مؤكدًا أن هدفهم في الوقت الراهن يتمثل في وضع النادي على الطريق الصحيح.

وقال لبيب في تصريحات إذاعية عبر راديو «أون سبورت»: «نستهدف إجراء انتخابات النادي، وعند تسليم المهمة للمجلس المنتخب تكون مهمتنا قد اكتملت، من الوارد خوض الانتخابات المقبلة، لكن لا نفكر في هذا القرار إلا بعد تحقيق طموحاتنا وأهدافنا في الفترة الحالية».

وأضاف: «نأمل أن يسعفنا الوقت لوضع حجر الأساس لشركة كرة القدم، كما سنعلن خلال الساعات المقبلة عن تعيين متحدث رسمي لفريق الكرة».

وتابع: «نرتب لوضع بعض التصورات والخطط بشأن فرع النادي في 6 أكتوبر، من أجل تقديمها للمجلس القادم».

وواصل: «نبحث أيضا عن حلول فورية لبعض الأزمات المتعلقة بفريق الزمالك، حتى يستمر في المنافسة على الألقاب».

وأتم: «ندعم كارتيرون ونتمنى أن يواصل الفريق صدارته للدوري والتتويج باللقب، الزمالك من أكبر الأندية الأفريقية والعربية، وسنفعل المستحيل من أجله».