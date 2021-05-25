بولندا تنظم يانصيب لتشجيع السكان على تلقي لقاح كورونا

أعلن مسؤول في بولندا، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تخطط لتنظيم يانصيب لتشجيع السكان على تلقي اللقاح المضاد لكوفيد -19.

وستنفق الحكومة أكثر من 31 مليون يورو (9ر37 مليون دولار) على الحملة، بحسب ميشال دفورتشيك، مفوض التطعيم الحكومي.

ومن المقرر أن يكون اليانصيب جاهزا في الأول من تموز/ يوليو، وهو متاح أيضا للأشخاص الذين تلقوا اللقاح بالفعل.

وتشمل الجوائز مبالغ تقدر بـ 223 ألف يورو وسيارات هجينة.

كما سيتم دفع مبلغ 110 يوروات لمشارك واحد من كل 2000 في اليانصيب على أن يكون قد تلقي اللقاح.

وأعطت بولندا، التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 38 مليون نسمة 3ر18 مليون جرعة حتى الآن، وتم تطعيم 6ر5 مليون شخص بالكامل.