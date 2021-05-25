فلاي دبي تعيد موظفيها للعمل مجددا اعتبارا من الشهر المقبل

قال الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي دبي" غيث الغيث، إن الشركة أبلغت موظفيها، الذين اختاروا الحصول على إجازات بدون أجر بسبب جائحة كورونا، بالعودة إلى العمل مجددا ابتداء من شهر يونيو المقبل.



ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن الغيث القول، خلال جلسة على هامش فعاليات سوق السفر الافتراضي 2021، إن الشركة أعدت الأسبوع الماضي جدولاً زمنياً لإعادة الموظفين إلى الخدمة مرة أخرى، لافتاً إلى أنه وبسبب الجائحة وتوقف الرحلات الجوية اختار جزء من الموظفين خيار إجازة من دون أجر، وهذا يشير إلى مدى التزامهم تجاه الشركة.



وذكر أن قرار إعادتهم للعمل يدل على سعي "فلاي دبي" المتواصل للاحتفاظ بموظفيها.



ووفقا لنتائج مالية صادرة عن الشركة، فإن أعداد الموظفين الذين اختاروا إجازات غير مدفوعة وصل إلى 1092 موظفا.