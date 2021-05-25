أعرب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي عن سعادته بالحصول على جائزة أفضل لاعب في الفريق عن الموسم المنقضي، والذي انتهى باحتلال الريدز المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج.

وقال صلاح في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول :" الطبع أنا سعيد بالفوز بهذه الجائزة، خاصة أنها تم التصويت لها من قبل الجماهير، لكن الفوز بالمباريات في نهاية الدوري والتأهل لدوري أبطال أوروبا كان أهم شيء بالنسبة لي".

وأضاف :"أعتقد أنني لعبت بشكل جيد هذا الموسم، لكن الأمر لا يتعلق بي، إنه يتعلق بالفريق ككل. وبالنسبة لنا كفريق، أعتقد أنه إذا كان لدينا المشجعين في الملعب، فإن وضعنا سيكون أفضل بكثير".

وأشار :"لقد عانينا الكثير هذا الموسم مع افتقادنا للجماهير. لذلك أنا سعيد في المباراة الأخيرة من الموسم التي لعبناها مع جماهيرنا. كان من الرائع رؤيتهم مرة أخرى في الملعب".

وتابع :"أهم ما في الموسم كان هدف أليسون بيكر في مرمى وست بروميتش. والذي جاء في الدقيقة 95 . كان لا يصدق. كما قلت، الأمر يتعلق بالفريق".

وواصل :"رد فعلي على الهدف ؟ لم أفكر في الأمر حتى، كنت أقفز فقط. كانت تلك هي اللحظة التي شعرت فيها أننا سنلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وأكمل :"الكرة الأخيرة في المباراة، كانت لحظة لا تصدق وكنت سعيدًا جدًا من أجله. لقد كانت رأسية رائعة حقًا، لم تكن متوقعة. لا يصدق. لقد قام بعمل رائع وحصل على النقاط الثلاث لنا".

وأتم صلاح :"أريد أن أقول شكراً جزيلاً للجماهير التي قامت بالتصويت لي كي أحصل على الجائزة. أنا فخور جدًا بذلك وسأراكم قريبًا".