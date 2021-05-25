بيلاروسيا تدعو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومنظمات دولية للتحقيق في حادث ريان إير

دعت بيلاروسيا اليوم الثلاثاء، ثلاث منظمات دولية، بالإضافة إلى سلطات الطيران في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لإيفاد بعثة للتحقيق في الهبوط الاضطراري الأخير لطائرة "ريان إير" في مينسك.

وقالت إدارة الطيران البيلاروسية، في بيان اليوم: "لدراسة ملابسات الحادث؛ دعت إدارة الطيران ممثلين عن منظمة الطيران المدني الدولي واتحاد النقل الجوي الدولي ووكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ممثلين عن سلطات الطيران المدني في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية.

يُشار إلى أن الطائرة التابعة لشركة "ريان إير" كانت تقوم برحلة من اليونان إلى ليتوانيا وعلى متنها 171 راكبا وتقترب من وجهتها، عندما اعترضها سلاح الجو البيلاروسي بسبب إنذار بوجود قنبلة على متنها ثبُت لاحقا أنه إنذار كاذب بحسب مينسك، وعندما هبطت الطائرة اعتقلت أجهزة الأمن البيلاروسية الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش الذي كان على متن الطائرة بتهمة تنظيم احتجاجات ضد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.