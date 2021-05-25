الري الإثيوبية تزعم: سد النهضة يضمن تدفقا للمياه لمصر حتى في أوقات الجفاف

نشرت وزارة الري الإثيوبية مجموعة من المعلومات حول سد النهضة وكيفية استفادة القارة السمراء منه، وذلك احتفالًا بـ«يوم إفريقيا»، والذي يوافق 25 مايو من كل عام.

وزعمت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، أن سد النهضة سيوفر ملايين الدولارات من تكاليف إزالة الطمي في السودان، مدعية أنه من الممكن أن يضمن تدفقًا ثابتًا للمياه إلى مصر حتى في أوقات الجفاف؛ بسبب إطلاق مياه الخزان خلال أوقات الحاجة.

وقالت إن «الطاقة الزائدة الناتجة عن سد النهضة سيتم توجيهها لتحقيق المنافع للدول الإفريقية المحيطة مثل: كينيا والسودان وأوغندا ورواندا وبوروندي وغيرها».

كان وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي، حذر من أنه إذا ما حدث جفاف طبيعي هذا العام سيكون تأثيره مضاعفًا على مصر، لافتًا إلى أن مصر تريد الوصل إلى اتفاق عادل للملء والتشغيل مع وجود آلية واضحة لفض النزاعات.

وأوضح عبدالعاطي، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "on e"، أول أمس الأحد، "كلمة أخيرة"، أن مصر قدمت على مدار الفترات الماضية 15 سيناريو و100 محاكاة لحل الأزمة لكن الأمر قوبل بتعنت دائم من قِبل إثيوبيا، مرجعًا ذلك إلى أن حب الاستحواذ من قبل الجانب الإثيوبي والمشكلات الداخلية وغياب الإرادة السياسية.

ونوه عبد العاطي بأن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن السد سيؤدي إلى الإضرار بإثيوبيا، معقّبًا: "الشعب المصري مش هيسكت وهو شايف الطرف التاني بيشغل السد دون اتفاق".