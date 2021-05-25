عمدة نيويورك: الحضور في فصول مدارس المدينة سيكون شخصيا في سبتمبر

قال رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلاسيو، يوم الاثنين إن جميع الفصول الدراسية في مدارس المدينة في سبتمبر ستشهد حضورا شخصيا للطلاب دون خيار افتراضي.

وأدى إعلان دي بلاسيو المقتضب على شبكة "إم إس إن بي سي" إلى بث شعور بالارتياح بعد أسابيع من التكهنات حول ما إذا كانت المدارس في فصل الخريف ستشمل نوعا من الخيار الافتراضي للطلاب.

وقال دي بلاسيو: "ستعود المدارس العامة في مدينة نيويورك (مليون طفل) إلى الفصول الدراسية في سبتمبر، وكل ذلك شخصيا، وليس عن بُعد".

وجاء هذا الإعلان وسط جهود تطعيم تاريخية تسببت في وصول أعداد الإصابة بكوفيد 19 إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر في الوقت الذي يضغط فيه دي بلاسيو لإعادة فتح المدينة بالكامل بحلول يونيو.