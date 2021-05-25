إعصار يؤجل بدء الإنتاج في حقل بحري لإنتاج النفط غربي الهند

أعلنت شركة هندوستان أويل إكسبللورشن كومباني (إتش.أو.إي.سي) الهندية للنفط، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع بدء إنتاج أول كمية نفط من القطاع رقم 80 أمام السواحل الغربية للهند خلال الربع الأخير من العام الحالي بعد انتهاء أعمال التجهيز التي تأخرت بسبب الإعصار تاوكتاي والرياح الموسمية في المنطقة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن لدى الشركة ما بين 7 و10 أيام عمل معطلة في القطاع، وستبدأ بعد انتهاء الرياح الموسمية.

يذكر أن شركة هندوستان أويل تدير القطاع رقم 80 وتسعى إلى زيادة حصتها فيه من 50% حاليا إلى 60%.

وقالت الشركة إنها تبحث مع وزارة النفط الهندية تعديل اتفاقية تقاسم الإيرادات بما يعكس التغيير في حصتها من القطاع.