رئيس الإكوادور الجديد يدعو إلى الوحدة الوطنية ويعد بالتجديد الديمقرطي

دعا رئيس الإكوادور المحافظ الجديد جييرمو لاسو يوم الاثنين إلى الوحدة الوطنية ووعد بالتجديد الديمقراطي.
وقال الرئيس في حفل تنصيبه في البرلمان الوطني بالعاصمة كيتو: "سنبقى متواضعين وسنحكم من أجل الجميع وليس فقط لقطاع متميز".
وأكد لاسو وهو مصرفى سابق: "إننا نبدأ المعركة لاستعادة روحنا الديمقراطية " ، مشددا على إن "زمن القادة الاستبداديين قد انتهى".
واهتزت الاكوادور مؤخرا بصراعات سياسية صعبة بين القوى اليسارية واليمينية.
وفاز لاسو في الانتخابات الرئاسية في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية الشهر الماضى .
يشار إلى أن لاسو عضو في الجمعية الكاثوليكية المحافظة "أوبوس داي" وكان صريحا في معارضته للزواج من نفس الجنس والإجهاض. ومع ذلك، التزم في خطاب تنصيبه بالفصل بين الدولة والكنيسة.