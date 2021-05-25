رئيس الإكوادور الجديد يدعو إلى الوحدة الوطنية ويعد بالتجديد الديمقرطي

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دعا رئيس الإكوادور المحافظ الجديد جييرمو لاسو يوم الاثنين إلى الوحدة الوطنية ووعد بالتجديد الديمقراطي.

وقال الرئيس في حفل تنصيبه في البرلمان الوطني بالعاصمة كيتو: "سنبقى متواضعين وسنحكم من أجل الجميع وليس فقط لقطاع متميز".

وأكد لاسو وهو مصرفى سابق: "إننا نبدأ المعركة لاستعادة روحنا الديمقراطية " ، مشددا على إن "زمن القادة الاستبداديين قد انتهى".

واهتزت الاكوادور مؤخرا بصراعات سياسية صعبة بين القوى اليسارية واليمينية.

وفاز لاسو في الانتخابات الرئاسية في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية الشهر الماضى .

يشار إلى أن لاسو عضو في الجمعية الكاثوليكية المحافظة "أوبوس داي" وكان صريحا في معارضته للزواج من نفس الجنس والإجهاض. ومع ذلك، التزم في خطاب تنصيبه بالفصل بين الدولة والكنيسة.