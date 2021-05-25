تونس: تسجيل 1115 إصابة جديدة بكورونا و69 وفاة خلال 24 ساعة

ذكرت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل 1115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 337 ألفا و529 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان لها حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم خلال الـ (24) ساعة الماضية تسجيل 69 وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و342 حالة، كما تم تسجيل شفاء 1018 حالة من الإصابة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 16 ألفا و97 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 412 حالة، إلى جانب 116 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.