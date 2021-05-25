 كهربا: مواجهة نهضة بركان صعبة.. ومستعد أن أغير مركزي أو أحمل كرات في الأهلي - بوابة الشروق
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كهربا: مواجهة نهضة بركان صعبة.. ومستعد أن أغير مركزي أو أحمل كرات في الأهلي

محمد الهادي
نشر في: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 10:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 10:29 م

يرى محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، أن مباراة فريقه أمام نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي ستكون صعبة.

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل (بتوقيت القاهرة) على استاد جاسم بن حمد (ملعب السد).

وقال كهربا خلال حواره مع على لطفي على قناة النادي الأهلي الرسمية على موقع (يوتيوب): "مباراة ستكون صعبة، نهضة بركان فريق قوي وواجهته من قبل، وأعرف لاعبيه، ربنا يكرمنا ونحقق السوبر السابع للأهلي".

وأضاف: "أتمنى أن نفعل شيء في هذه المباراة لكي نسعد الجماهير".

وتابع :"ليس غريبا على جمهور الأهلي أن يكون خلف الفريق في كل مكان، رأينا ذلك في كأس العالم للأندية، الجمهور كان يساندنا، ونتمنى أن يظل كذلك بصفة دائمة ودافع لنا في المباراة".

وواصل: "أشعر بسعادة كبيرة في الأهلي، لو طُلب مني أي شيء سأفعله، حتى لو طُلب مني المشاركة كحارس مرمى أو مدافع أو مهاجم، حتى لو حملت الكرات".

وأتم: "أهم شيء أن نتوج بالكأس، أي أحد يحرز هدف، الأهم أن تكون اليطولة لنا، ويطون شيء جيد يُكتب في تاريخنا".


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