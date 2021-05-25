موسكو تنتقد تصريحات لندن بشأن اقتراح فرض عقوبات على خطي غاز نورد ستريم 2 ويامال-أوروبا

انتقد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف تصريحات وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بشأن النظر في اقتراح بفرض قيود على خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" و"يامال-أوروبا"، في أعقاب الهبوط الاضطراري لطائرة (رايان إير) في العاصمة البيلاروسية مينسك.

وقال بيسكوف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء - "إن تكهنات لندن بشأن فرض عقوبات محتملة ضد روسيا هي مظهر من مظاهر الهوس بالروسوفوبيا".

وأضاف "إنه هوس روسوفوبيا، فكرة ثابتة أن روسيا مسؤولة عن كل شيء"، معتبرا أن مثل هذه الاتهامات غير لائقة من الناحية السياسية.

ومن جهته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالدوما (مجلس النواب الروسي) ليونيد سلوتسكي "إن محاولات إسقاط حادث هبوط الطائرة في مينسك على موسكو أمر سخيف، كما أن أي اقتراحات بشأن فرض عقوبات ضد خط الغاز "نورد ستريم 2" هي فكرة غير مقبولة وتذكرنا بهوس الروسوفوبيا".

وكان وزير الخارجية البريطاني قد صرح، أمس أمام البرلمان، بأن لندن ستنظر في اقتراح بفرض قيود على خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" و"يامال-أوروبا" في أعقاب حادثة طائرة (رايان إير)، داعيا إلى إجراء مشاورات مع الشركاء.. كما أعرب عن شكه في أن هذا النوع من الإجراءات يمكن أن يتخذ على الأقل دون موافقة السلطات في موسكو.