تقرير: نقل مؤتمر «أسبوع نفط أفريقيا» إلى دبي

ظهرت مؤشرات على نقل الدورة الجديدة للمؤتمر السنوي "أسبوع نفط أفريقيا" من مقره المعتاد في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا إلى دبي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن منشورا ترويجيا للمؤتمر أشار إلى أنه سيعقد خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر المقبل في الإمارات العربية المتحدة، برعاية شركات توتال وشيفرون كورب وإيني إلى جانب مركز للمؤتمرات في دبي.

ونقلت الوكالة عن كريس هول مدير المؤتمر في مؤسسة هيفي جروب القول في رسالة بريد إلكتروني ردا على سؤال للوكالة "نراجع بدقة القيود الراهنة المفروضة على السفر والقيود المفروضة على استضافة الأحداث الكبيرة وما تحقق من تقدم في برامج التطعيم ضد فيروس كورونا عالميا" دون تقديم مزيدا من التفاصيل.

وذكرت بلومبرج أن نقل المؤتمر من جنوب أفريقيا يضاف إلى الخسائر التي تعرض لها قطاع السياحة والسفر في جنوب أفريقيا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تتخلف فيه أكبر دولة صناعية في قارة آفريقيا عن العديد من دول العالم من حيث نطاق التطعيم ضد الفيروس.

كان مؤتمر "أسبوع نفط أفريقيا" قد استضاف نحو عشرين وزير نفط عام 2019 إلى جانب المئات من كبار المسؤولين والعاملين في صناعة النفط بأفريقيا والعالم.

وقال منظمو المؤتمر إن برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في الإمارات العربية المتحدة حقق تقدما استثنائيا وأن 88% من المشاركين المحتملين في المؤتمر يفضلون إقامته في دبي على أي مكان آخر، بحسب المنشور الترويجي.

وقال أدريان ستريدوم الرئيس التنفيذي لمجموعة "تحالف النفط والغاز في جنوب أفريقيا" ردا على سؤال لوكالة بلومبرج إن "أسبوع نفط أفريقيا لن يعقد خلال العام الحالي في كيب تاون".