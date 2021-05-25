هاني النقراشي: طاقة المياه في مصر مستغلة لأقصى حد

قال الدكتور هاني النقراشي، مستشار الرئيس للطاقة، إن مصر لديها العديد من أنواع الطاقات المتجددة، التي يمكن استغلالها والاستفادة منها مثل الطاقة الشمسية والرياح والمياه.

وأضاف "النقراشي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن طاقة المياه في مصر مستغلة في السدود لحدها الأقصى ولا يمكن زيادتها عن هذا الحد، وبالنسبة لطاقة الرياح فهى متقلبة، ونسبتها ليست ثابتة.

وأكد مستشار الرئيس للطاقة، أن الطاقة الشمسية الحرارية أفضل من الطاقة النووية؛ منوهًا أن الطاقة الشمسية الحرارية تختلف عن "الشمسية المعتمدة على الخلايا الضوئية"، فهي لا تصلح لأنها تنتج الكهرباء نهارا فقط.

وبشأن غرق مساحات من الدلتا بسبب ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد، قال هاني النقراشي، إن الخبراء لهذا المجال يشيرون إلى أن ذوبان الثلوج في القطبين سوف يرفع من مستوى المياه، والذي سيؤدي إلى غرق بعض المناطق بالفعل وهناك بعض المناطق قد غرقت وفقا لصور الأقمار الصناعية.