الكرملين: اتهام روسيا بالتورط في حادثة طائرة رايان إير تصرف غير متزن

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين يعتبر اتهام روسيا بالتورط في حادثة طائرة "رايان إير"، بمثابة "تصرف غير متزن".

جاء ذلك وفق قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء، خلال تعليق"بيسكوف" على تصريح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الذي شكك في إمكانية وقوع الحادث دون "موافقة ضمنية على الأقل من موسكو".

وتابع "بيسكوف ": "لديهم هوس بالروسفوبيا والهذيان بإلقاء اللوم على روسيا في كل شيء، من المحتمل أن يصل الأمر بهم قريبا إلى درجة اتهام روسيا بأنها المذنبة في وجودها"، مشددا في الوقت ذاته على أن موسكو، لا توافق على مثل هذه الاتهامات، لكنها تراقب ذلك بصبر.