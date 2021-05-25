نائب رئيس مالي يعلن عزل الرئيس ورئيس الوزراء المعتقلين

أعلن نائب رئيس مالي عاصمي جويتا، اليوم الثلاثاء، عزل الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان بعد إلقاء القبض عليهما أمس الاثنين.

ووعد جويتا، الزعيم السابق للانقلاب العسكري الذي وقع في أغسطس 2020، بإجراء انتخابات جديدة في عام 2022، وذلك في تصريحات لمحطة "أو.آر.تي.إم" الإذاعية.

وتم اعتقال نداو وعوان في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، بعد فترة وجيزة من إصدار مرسوم بتعيين حكومة جديدة، وتم نقلهما إلى معسكر للميليشيات في كاتي، على مسافة 15 كيلومترا شمال غرب العاصمة باماكو.

وأدان المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، بشدة الاعتقال ودعا إلى إطلاق سراحهما.

وشغل الجيش مناصب رئيسية في الحكومة الجديدة التي أعلن عنها قادة الحكومة الانتقالية أمس الاثنين. ومع ذلك، تم استبعاد اثنين من كبار القادة العسكريين من المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس.

وكان من المفترض أن تحقق الحكومة الجديدة توازنا بين مصالح الجيش والمجتمع المدني، وأن تصلح الدستور وتجري انتخابات في غضون 18 شهرا.

ولم يتم حل المجلس العسكري الذي أطاح بكيتا سوى في يناير.