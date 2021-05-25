 الأرصاد: طقس اليوم لطيف ليلا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: طقس اليوم لطيف ليلا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33


نشر في: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 6:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 6:52 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود صباح اليوم الثلاثاء، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع أن يسود ليل غد طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى تعرض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء لنشاط رياح على فترات متقطعة، فضلًا عن تكون شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 33

بورسعيد 20 29

الإسكندرية 19 29

شرم الشيخ 26 34

أسوان 25 39

كاترين 16 31

الإسماعيلية 19 34

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