أرباب العمل في ألمانيا: إنهاء إلزام العمل من المنزل لا يعني نهاية السماح به

تعهد اتحاد أصحاب العمل في ألمانيا بأن تستمر الشركات في إتاحة العمل من المنزل وإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، حتى بعد إنهاء الإلزام بذلك من الحكومة.



وقال المدير العام للاتحاد، شتفن كمبتر، اليوم الثلاثاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نحن أصحاب العمل قلنا دائما بشكل واضح إننا ندعم إجراء الاختبار والعمل من المنزل لأجل مصلحة العاملين والمصلحة الخاصة للشركات".



وأوضح أن الشركات احتجت فقط على لوائح قانونية بيروقراطية، وقال: "من المقرر أن تنتهي هذه البيروقراطية في نهاية يونيو القادم- ولا يعني ذلك نهاية العمل من المنزل أو نهاية إجراء الاختبارات"، مؤكدا أن أصحاب العمل يدعمون العاملين لديهم.



يشار إلى أن اتحاد الصناعات الألمانية دعا إلى إنهاء إلزام العمل من المنزل وإلزام إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس في الشركات.



وجاء في وثيقة الموقف الخاصة بالاتحاد التي تم نشرها اليوم الثلاثاء، والموجهة للحكومة الاتحادية، أن حدوث أوجه تقدم في عملية التطعيم يجب ربطه بالعودة إلى حياة عمل عادية.



ودعا الاتحاد أيضا إلى وضع خطة مرحلية تحدد الطريقة التي يمكن من خلالها الحد من إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وإلغائها داخل الشركات.



يشار إلى أن لوائح الحماية من فيروس كورونا في العمل تنص على أنه يتعين على أصحاب العمل توفير إمكانية العمل من المنزل عندما يكون ذلك ممكنا. وبحسب الخطط الحالية، تنتهي هذه اللوائح في نهايةيونيو القادم.